BBC結束泰國短波廣播 未取得執照

英國廣播公司（BBC）8日宣布結束在泰國短波廣播節目，主要原因是未能取得泰國政府營運執照的展延，結束20年來的廣播業務。

根據曼谷郵報（BANGKOKPOST）報導，BBC在公告表示，在經過溝通協調後，仍無法取得營運執照的展延許可，決定結束在泰國的短波廣播服務，將遣散45名工作人員。BBC在1月1日已經停止對外的泰語廣播。

BBC對東亞的廣播服務的基地在1997年是設在香港，在香港回歸中國大陸後，BBC將基地移到泰國，廣播發射塔是設在泰國中部的那空沙旺省。

BBC表示，正在開發其他方式提供新聞服務，例如透過網路和手機等載具，或者是調頻（FM）等服務。

外界普遍認為BBC未能取得繼續營運許可的原因，可能是在節目中討論過多的政治性議題，特別是議論泰國王室和軍政府的話題，引發泰國政府採取非常手段，不過BBC並未說明原因。1060309

(中央社)