白沙屯媽祖回鑾午時進宮　香燈腳品飯擔沿途萬人空巷

白沙屯媽祖回鑾，地方各界準備飯擔宴饗香燈腳。（陳慶居攝）

白沙屯媽祖回鑾，也有傳統挑擔式飯擔。（陳慶居攝）

白沙屯媽祖回鑾午後進宮，信眾早已將廟口擠得水洩不通。（陳慶居攝）

白沙屯媽祖回鑾，換轎時是回程唯一可以看到媽祖的時機。（陳慶居翻攝）

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖，帶領信眾經過12天11夜的進香行程，8日晚間回鑾駐駕通霄慈后宮，今晨7時鑾轎繼續北上，並在秋茂園對面空地換轎，這是信眾在回鑾全程唯一能一窺媽祖的時機，香燈腳也分享熱騰騰的飯擔補充體力，北上車道萬人空巷，而拱天宮周邊也被擠得水洩不通，等候送媽祖進宮。

今年白沙屯媽祖南下北港朝天宮進香，2月26日凌晨2時30分起駕，當天雨勢不斷氣溫偏低，仍擋不住數萬信眾虔誠的信仰，冒雨緊隨。這次12天11夜的行程，信眾不必像6天5夜那樣急行軍。媽祖預定今天下午1時30分進拱天宮，結束今年進香行程。

(中時)