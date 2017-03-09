提升校園資安 高師大通過ISO 27001認證
資安問題頻傳，國立高雄師範大學整合校內各單位推動校園資訊安全，於今年元月通過SGS資訊安全管理制度ISO 27001:2013國際標準認證，以標準作業程序，確保資料機密性、安全性。
高師大通過全球最大驗證集團SGS（台灣檢驗科技股份有限公司）的資訊安全管理制度「ISO 27001:2013」國際標準認證，頒證儀式上，特別邀請SGS資深地區總監蔡福欽、客戶經理郭耀宗、創逸科技公司業務經理鍾正敦，及高師大副校長王惠亮、主任秘書黃有志、圖資處處長余遠澤等人參加。
校長吳連賞代表接受頒證，他表示，資安是校務研究提升發展的重要課題，學校推動校園資訊安全，獲各單位全力支持，如今取得此一認證，表示校內資訊安全已具備國際水準，確保未來各項校務系統、機房等持續有效運作，是全國極少數通過最新版ISMS資訊安全管理系統驗證的大專院校。
高師大圖資處長余遠澤補充說明，導入ISO 27001資訊安全管理系統後，以標準作業程序，確保資料機密性、完整性及安全性，可望提升全校教職員生的資安意識。
他表示，接下來將持續規畫各項資安講座，並結合通識課程，讓校園內的資安防護全面提升。
(中時)
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