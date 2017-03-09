高雄師範大學通過資安國際標準認證
國立高雄師範大學今年1月通過全球最大驗證集團SGS(台灣檢驗科技股份有限公司)的資訊安全管理制度ISO 27001:2013國際標準認證，SGS資深地區總監蔡福欽頒發證書，由校長吳連賞代表接受，高師大資訊安全管理邁入新的里程碑。
校長吳連賞表示，資安是校務研究提升發展的重要課題，推動校園資訊安全深獲各單位的全力支持，能取得此一認證表示學校資訊化已具備國際水準，並能確保未來各項校務系統、機房等持續有效運作，是推動智慧校園的基礎，也是全校教職員生使用資訊資源與服務能順暢的有力保證，同時也成為全國極少數通過最新版ISMS資訊安全管理系統驗證的大專院校。
高師大圖資處處長余遠澤說，藉由ISO 27001資訊安全管理系統的導入，以標準的作業程序，確保資料的機密性、完整性及安全性，能有效提升全校教職員生的資安意識，後續將持續規劃校內各項資安講座，並結合通識課程，全面提升校園內的資安防護，進而建立一個優質、安全的資通環境。
SGS資深地區總監蔡福欽、客戶經理郭耀宗、創逸科技公司業務經理鍾正敦，及副校長王惠亮、主任秘書黃有志、圖資處處長余遠澤及相關同仁都見證歷史的時刻。
(中時)
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