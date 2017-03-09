白色恐怖時期不義遺址獨缺花蓮 文化部：會繼續進行
國家人權博物館籌備處日前整理出全台45處白色恐怖時期不義遺址，包括台北市馬場町刑場、六張犁墓區等，立委高潞・以用今天在立院教委會質詢文化部時表示，沒有一處在花蓮，如何完整呈現過去的不義史蹟？
全台45處白色恐怖時期不義遺址，是指白色恐怖時期曾有不當審判、羈押監禁、槍決等受難情形發生的空間場域，文化部長鄭麗君表示，統整所有不義遺址，讓下一代走到這些不義遺址之後知道台灣歷史，進行人權教育，避免犯同樣錯誤。
至於要不要對照現址對外公布，鄭麗君表示，這是國家人權博物館第一次調查，各有單位管理，有些遺址沒有管理，必須做進一步的管理，鄭麗君也承諾會繼續努力，「這些是人權教育的基地，應該要擴大進行。」
(中時)
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