林岱樺嗆「放生非棄養」 羅友志：你得罪全台灣的人
民進黨立委林岱樺主持「野生動物保育法」協商，堅持民眾無法飼養動物，政府就有收容責任，此舉慘遭各界抨擊變相鼓勵民眾棄養，對此羅友志PO文看到這則新聞難過好久，痛批怎能為了政治前途，竟用這些毛小孩的命來換取成就。
羅友志表示飼養毛小孩，就是在教育下一代培養責任感，但立委林岱樺卻是在教導大眾「不要沒關係，丟了吧，我們幫你處理掉」，似乎把毛小孩的生命當成兒戲看待，這讓他反問教完「處理掉寵物」，下一步就是小孩不想養了「處理掉」，公司要關了把員工「處理掉」，惡性循環讓羅友志直呼看不下去。
對於林岱樺槓上意見相左的林務局長林華慶，居然還氣到拍桌連說3次「你想和我對槓嗎」?這讓羅友志反問對選民是否也持相同態度，只要不滿意就會被「處理掉」，對此也讓羅友志怒嗆「妳得罪了全台灣愛護動物、有責任感、有愛的人了」。
(中時電子報)
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