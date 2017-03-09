連日下雨預防登革熱 環保局啟動孳生源三級複式檢查

我要評比

環保局提醒民眾，預防登革熱應掌握「巡、倒、清、刷」四大要訣，再配合環保衛生機關的複式動員檢查，讓病媒蚊「無處逢生」。（陳世宗翻攝）

台中市環保局為有效預防登革熱疫情，特結合衛生局、區公所啟動孳生源三級複式檢查，持續進行每月第一個星期六「擴大環境清潔日」及「清除孒孓行動日」，動員環保志工、清潔隊宣導，請民眾務必掌握「巡、倒、清、刷」四大要訣，徹底清除病媒蚊孳生源。

環保局長白智榮表示，市府配合行政院環保署啟動全國性「登革熱孳生源三級複式動員專案」，藉由第1級民眾居家自我檢查及環境清理，第2級環保局、衛生局及區公所追蹤查核，第3級環保署及疾病管制署追蹤複查機制，全民參與防疫，盼徹底清除病媒蚊孳生源，有效防治登革熱。

根據統計，去年環保局共動員13萬6000人次，清除3萬7000個積水容器及1千多條輪胎，提醒民眾掌握「巡、倒、清、刷」四大要訣，仔細「巡」視家戶內外易積水容器，將積水「倒」掉，不要的器物分類「清」除，留下的器物也要「刷」洗乾淨，除去附著的蚊蟲卵，再配合環保衛生機關的複式動員檢查，讓病媒蚊「無處逢生」。

白智榮提醒民眾，預防登革熱最根本的工作就是清除孑孓(蚊子幼蟲)，近日偶有下雨，呼籲住家加強清除積水容器，減少孳生源，才能降低登革熱疫情風險。

(中時)