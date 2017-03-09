WBC》力拚分組第一 以色列首局攻3分領先荷蘭

以色列今面對荷蘭，首局就攻下3分取得領先。(林勝發攝)

報導贊助。

經典賽A組預賽今進行到最後一天，同樣拿下兩勝的荷蘭與以色列，今將爭取分組第一，首局以色列面對曾經來台效力過的柯德曼，就狂打9個人次攻下3分，3局結束取得3比1領先。

以色列從資格賽一路打起，預賽前兩戰連剋韓國與中華隊，此役面對荷蘭，首局就展開攻勢，單局擊出4支安打，加上荷蘭投手柯德曼兩次保送，首局就打下3分。

報導贊助。

以色列此役再度起用車輪戰，先發投手老將馬奎斯，僅投1局，用了16球，被擊出1支安打，沒有失分，隨後接替的布萊克(Jeremy Bleich)與魏格曼(Joey Wagman)都各投1局，在第3局被荷蘭波格特擊出高飛犧牲打失1分。

(中時電子報)