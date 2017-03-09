否認當總統面砲轟黨中央 陳菊：氣氛很好

高雄市長陳菊今天駁斥她當著總統面砲轟黨中央亂放話的報導，表示「不是事實」。（呂素麗攝）

被指在總統官邸餐會，當著總統蔡英文的面，砲轟黨中央亂放話的新系大老、高雄市長陳菊今天澄清，「陳述都不是事實」，她說，當天，民進黨不同派系對2018年及黨內事務進行溝通、對話，朝著正向團結，餐會「氣氛很好」，不同意見充分溝通表達，都著重在未來黨內健康對話，這是好事。

有媒體報導，總統蔡英文上月底邀派系要角到官邸餐敘，盼化解嫌隙，但席間陳菊疾言厲色指「黨中央」不應該對外放話，說她為挺子弟兵劉世芳選市長，轉而支持藍營農會人士。

對此報導，剛從日本參加東京食品展返台的陳菊，今天出席高雄市首家智能照護日間照顧中心揭牌，接受媒體聯訪時予以駁斥，「不是事實」。

有媒體問到，新潮流對台南及高雄2018年市長選舉有焦慮感，陳菊反問「我有焦慮嗎？沒有焦慮」，她說，黨內各派系競爭非常正常，黨內的競爭都在和諧沒有流血的狀況之下，大家爭取人民支持，讓人民感動、認同這才是重點，才能脫穎而出。

有媒體提及「劉世芳現在的民調還是很低…」，陳菊沒等記者問完就說「你怎麼知道誰很 低？」；她說，現在的民調高高低低，所有要參選的人都在變動中，「如果劉世芳的民調很低，你們就不要理她，那就沒有那麼重要了」。

陳菊強調，她支持透過民進黨初選方式勝出的人，誰能讓人民感動，得到高雄市民的認同，她就支持誰，民調都還在開始、變動中，大家都還在努力，她祝福每一個要參選的人，大家加油。

至於農田水利會選舉，陳菊也說，3位候選人都是民進黨員，她都給予高度的祝福，他們都是人民團體，也不能用黨紀處分，市府能著力的很有限。

總統府南部辦公室即將成立，陳菊說，這是好事，也是總統對人民的承諾，以後總統到高雄來就透過南辦，會客接見或任何事情的討論就透過總統辦公室。

陳菊到日本4天，她說，今年東京食品展規模最大，8縣市都參與，收穫很多，期待透過東京食品展，讓台灣優質的農產品能讓全世界都認識，讓農民增加收益、農產品國際化。

(中時)