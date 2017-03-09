埔里警方查獲大型賭場

埔里警分局在鎮內一處民宅查獲大型賭場。（廖肇祥翻攝）

埔里警分局在鎮內查獲大型賭場，現場人聲鼎沸。（廖肇祥翻攝）

埔里警分局在鎮內一處民宅查獲大型賭場，並查扣一批賭具與賭資。（廖肇祥翻攝）

南投縣政府警察局埔里分局、刑警大隊、保安隊、督察科聯合在埔里區查獲一個職業大賭場，警方逮捕賭場負責人及賭客等26人，其中8名賭客為大陸籍及越南籍女生。

埔里警方日前接獲線報，指轄區三民路一棟透天庴，平時看起來與一般民宅無異，但是一到晚上人聲鼎沸，進出人員就變多，且常有打扮入時的外籍女子出入，相當可疑，警方日前持搜索票，由分局長潘金葉親自率隊前往搜查，巧遇賭客剛好上門，警方趁把風人員開門之際，立即衝入屋內，當場查獲57歲陳姓主持人、劉姓把風人士、彭姓屋主、吳姓會計及賭客22人。

警方在現場查扣筒子麻將1副、骰子1包、新臺幣28300元、賭客押注夾15個、帳冊1本、點鈔機1台、計算機1臺、天九牌1副等扣押物，人員全部帶回埔里分局偵辦，陳姓主持人等涉案較深者，依賭博罪移送地檢署偵辦，賭客22人依社會秩序法84條裁罰。

警方調查，該賭場以「推筒仔」讓莊家與閒家比大、小定輸贏，57歲陳姓主持人在莊家每贏得新台幣1萬元，即有抽頭金300元，閒家每贏得新台幣1萬元，也能抽頭300元，陳嫌供稱，因年紀已大，無法找到固定工作與收入來支付家庭開銷，朋友慫恿下，才開設賭場供不特定人士賭博獲利。

(中時)