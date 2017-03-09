教育部：4月中旬公布學雜費調整幅度
台灣這幾年經濟不景氣，反教育商品化聯盟今天到教育部前抗議，要求今年不能讓大學調漲學雜費。不過教育部表示，今年仍會讓大學調整學雜費，預計4月中旬公布調幅，但助學金提撥或生師比未達標準者，可能被調降。
反教育商品化聯盟成員6、7人今天到教育部前陳情說，教育部最近修改《專科以上學校學雜費收取辦法》，但並未針對現在的高教問題、學生的處境進行檢討，卻另外加上讓高等教育更加商品化的規定，他們無法認同。
反教育商品化聯盟成員、淡江大學學生謝毅弘說，在這次修正中，教育部開放「全外語學位班，由學校參酌教學成本訂定學雜費收費基準」，讓1年收費63萬元的台大「國際學士學位學程」可以存在，可能導致其他大學跟進，拉高國內大學學雜費水準。
現在境外生或陸生在台灣不管讀公私立大學，都以私立大學標準收費，跟本地生有所差別。謝毅弘表示，陸生在台灣不能打工，馬來西亞學生就是要逃避他們國內教育商品化現象才到台灣來就學，但我國卻仍然對陸生或境外生收取較高的學費，這是錯誤的發展方向。
謝毅弘表示，台灣的大專院校中，除了少數私校有虧損外，去年平均每所私校獲利高達1.35億元，財務狀況並不差。因此，他們主張教育部不但不應該讓大學調漲學雜費，甚至應該調降。
教育部高教司科長李惠敏說，最近修改的《專科以上學校學雜費收取辦法》，最大變動是大學評鑑結果和學雜費脫鉤，大學不會因為評鑑成績差，影響到學雜費調漲。不過如果助學金提撥率未達學雜費的3％、日間學制生師比超過25或是校務、財務有違反規定的現象，仍可能被調降學雜費。
李惠敏指出，教育部會依據物價指數年增率、平均每人可支配所得及薪資成長等3個條件，訂出今年大學學雜費調漲幅度，預計4月中旬公告，之後學校可以用6到8周時間進行校內溝通，再提出調漲方案，由教育部進行審核。
(中時)
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