台中市政府：孔廟沒有要拆 討論勿淪於謾罵

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台中市政府新聞局長卓冠廷說，期盼相關討論能夠更具有意義，而非淪於黨派謾罵及意識形態的鬥爭。（陳世宗翻攝）

針對近期部分政治人物，就台中市孔廟議題的謾罵及抹黑，台中市政府新聞局長卓冠廷今天回應說，孔廟議題無涉轉型正義，且市府並沒有要拆孔廟。

卓冠廷指出，民主發展本來就會走向思想多元化，也才能恢復孔子作為思想家和教育家應有的地位；期盼相關討論能夠更具有意義，而非淪於黨派謾罵及意識形態的鬥爭。

新聞局強調，市府考量最近許多批評聲音，包括蔡正元、羅智強、今天上午國民黨文傳會召開記者會等；希望相關政治人物，勿再淪於過度謾罵及意識形態之爭，特澄清回應。

(中時)