嘉義水情稍緊 2水庫可撐到6月
全台水情告急，嘉義縣市屬於「水情稍緊」地區，昨天雖然有降雨，但雨勢不大，若以蘭潭及仁義潭水庫目前有效蓄水量1322.31萬立方公尺，約可撐到6月下旬。
自來水公司第五區管理處副處長何承嶧指出，仁義潭水庫今天有效蓄水量860.34萬立方公尺、蘭潭水庫461.97萬立方公尺，總計1322.31萬立方公尺，因嘉義屬於「水情稍緊」地區，每天民生供水限定12萬立方公尺，可正常供水約110天。
何承嶧表示，嘉義昨天有降雨，尤其是山區，雨勢較大，以過去48小時的累積雨量計算，阿里山36.5毫米最多，其次是竹崎鄉及番路鄉，2水庫雖然有進水，但量並不大，但對「水情稍緊」的嘉義也是不無小補。
自來水公司第五區管理處表示，嘉義地區2水庫的有效蓄水量，預估至少可供水到6月底，應能撐到梅雨季，不過，今年降雨不如預期，還是要籲請民眾節約用水，養成省水好習慣。1060309
(中央社)
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