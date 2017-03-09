環團檢視廢核決心 綠委：該是兌現時候

民進黨立法院黨團副幹事長莊瑞雄今天說，感受到大家希望總統蔡英文在競選前提出的非核家園理念，能夠具體落實，政府確實該有一定的作為，選前提出的承諾，該是兌現的時候了。

反核大遊行將於11日登場，全國廢核行動平台等多民間團體今天在立法院外召開記者會，檢視立法院廢核的決心，同時也要求政府將核電除役、核廢處置、能源轉型及低碳減空污納入政策。

全國廢核行動平台發言人崔愫欣表示，去年針對立院的訴求中，首項即要求將「非核家園」入法，目前雖入了電業法，卻僅有形式；而核四也遲未積極啟動廢止的評估與規劃。這種種跡象顯示即使新政府承諾非核家園，但民眾在反核運動上不能鬆懈。

受邀出席記者會的莊瑞雄表示，感受到大家希望蔡總統在競選前提出的非核家園理念能夠具體落實，這他感同身受，政府該確實有一定的作為，民進黨在選前對社會大眾提出的訴求，該是到來兌現的時候；他也強調，沒有任何的民意代表會跟民意對幹，各位提出的主張如何落實，民進黨有責任與義務做具體的思考。

另一位受邀出席記者會的時代力量立委黃國昌則表示，他們力量或許不夠，但立場非常堅定，在立法院中也會加以努力；而這次的遊行，時代力量各地方黨部，都會組成隊伍參加，也呼籲所有關心非核家園與減碳的團體，也都能站出來。1060309

(中央社)