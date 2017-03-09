盧廣仲自爆曾高速追求心儀女 反慘遭封鎖

歌手盧廣仲今天自爆，大學時追求心儀女生，「以時速90公里速度想靠近她」，結果慘遭封鎖，現在他覺得「減速到10公里」慢慢靠近，更有機會理解對方。

現代婦女基金會今天舉行「戀愛乾麻醬」網站開幕記者會，公布網站試營運期間，網友的戀愛諮詢數據分析，並邀請網站代言人、歌手盧廣仲分享自身的戀愛經驗。

現代婦女基金會執行長林美薰表示，為了將戀愛暴力和家庭暴力預防教育往下扎根，基金會從民國97年至今，辦理超過700場校園講座和活動，但也發現這樣的宣導仍是不足，因此現在還是可以看到很多情殺案件、兩小無猜的戀愛暴力事件。

為了全方位推動預防工作，林美薰指出，因應年輕族群對網路的高度依賴，基金會也設立「戀愛乾麻醬」網站，希望提供正確情感教育，除了傳遞正向健康的交往觀念，幫助年輕族群及早察覺問題，進而避免大多數戀愛暴力事件。

根據網站試營運期間的戀愛諮詢服務數據，發現諮詢民眾近8成是30歲以下年輕族群，男性約佔近2成6，女性約佔7成4，而6成6女性最常諮詢的議題為伴侶衝突，而近6成男性則多是詢問如何追求另一半。

林美薰指出，雖然男性諮詢的比率較低，但並不比少男生的戀愛困擾比較少，可能是較少對外尋求協助，而從男女諮詢問題的差異也可發現，女性多關注交往中如何經營關係，很在意雙方難以有效溝通的現象，男生則重視如何才能追求成功。

自稱愛情練習生的盧廣仲也表示，自己曾讀過男生居多的電機系，後來轉到女生居多的西班牙語文系，發現男女生都有同樣的時間分配困擾，女生認為男朋友都不陪她，而男生卻認為想跟朋友出去，女生為何不能體諒，但如果是他決定投入感情，就會無條件付出，不會要求對方等量回饋。

盧廣仲也分享自身經驗，大學時曾經欣賞一個女生，但當時缺乏追求經驗，太想看到和靠近對方，「當時就像以時速90公里的速度想靠近她」，結果可能嚇到女生，有一天他就突然被封鎖MSN，現在他覺得「應該把速度減慢到10公里」，透過慢慢來去靠近對方的方式，也更有機會更理解對方。

對於戀愛乾麻醬網站，盧廣仲認為，這是練習愛情很好的工具，可以閱讀「練愛秘訣」，瞭解更多關係經營的方法，也可跟著「練愛行動」，練習如何好好愛自己和對方，更可利用「練愛諮詢」，和專業社工聊聊感情困擾，自己看了網站也受益良多。1060309

(中央社)