陳德銘：便利台人政策 今年很可能完成

中國大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘說，今年大陸可望推出多方面便利台灣民眾的政策，目前大陸國台辦還在和各部門協商，「相關部門都很支持」，這些政策很可能會在今年完成。

但陳德銘仍重彈舊調說，「九二共識」是中國大陸「不可動搖的底線」。而堅持「九二共識」就是中國大陸「最大的善意」，也是對台灣「所謂提出善意的『試金石』」。希望台灣授權海峽交流基金會，「對『九二共識』有一個明確肯定的態度」。

新華社報導，陳德銘是在8日接受專訪時，作上述表示。

陳德銘說，儘管兩岸制度化溝通協商機制停擺，但中國大陸對台大政方針不會改變，將繼續推進兩岸民間交往。其中，今年可望推出多方面的相關政策措施。

他表示，像是繼續鼓勵台灣企業赴中國大陸發展，提高在大陸貿易、投資的自由化、便利化程度，擴大中國大陸市場對台灣企業的開放程度。

此外，官方對在中國大陸生活、工作的台灣民眾，也將推出措施，為居住、交通、子女就學等提供更便利的服務。而對台灣青年赴大陸學習、實習、就業、創業，也將加大鼓勵支持力度。

陳德銘說，針對上述政策措施，目前中國大陸國務院台灣事務辦公室「還處在和各部門協商的過程中」，「相關部門都很支持，這些政策很可能會在2017年完成」。1060309

(中央社)