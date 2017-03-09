海外旅遊變車手 韓曾拘留逾400台人
國人海外涉及詐騙案件愈來愈多，其中不少人在不完全知情的情況下，淪為詐騙集團車手，必須面臨審判與刑期。韓國曾拘留超過400名當車手的台灣人，近2年人數才遽降至個位數。
日前2名台籍女子在韓國因協助詐騙集團，在赴ATM取款時被逮捕。事實上，這類國人擔任車手被捕的案件近10年來層出不窮，但相關情況自韓國加重詐騙刑罰後才有顯著減少。
外交部資料顯示，2006年9月開始，國人受雇到韓國擔任車手提領電話詐騙款，並遭韓方逮捕入獄服刑的案件開始往上升高，至2009年12月統計，涉案總人數超過400人，這些涉案的國人，多以旅遊、遊學的年輕人居多。
韓國因此加重刑罰後，詐騙案件才開始減少。目前因涉及詐騙在韓國待審及服刑的國人則僅剩個位數。
此外，西班牙詐騙案約有218名國人目前仍在西班牙接受司法程序。外交部歐洲司司長高安今天在外交部例行新聞說明會表示，西班牙駐處與相關部會目前都在做持續努力，也探視涉案國人予以協助。
她表示，目前涉及詐騙國人在7個不同拘留所，駐處都已赴拘留所探視；同時，外交部多次與西班牙當局接洽，希望西班牙重視國際管轄原則及當事人意願，將國人遣返回台。1060309
(中央社)
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