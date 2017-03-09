大學學費調幅4月出爐 可漲也可能被調降
教育部今天表示，大學學雜費最高調整幅度，預計4月中旬出爐，大學可以申請調漲，但近3年若有財務違法或不當的情形，也可能被調降。
反教育商品化聯盟（反教盟）今天到教育部陳情，指104學年度平均每所私校有1億多盈餘，還不包括不動產、附屬機構等，認為今年非但不能調漲學費，還應調降。
教育部高教司科長李惠敏表示，大學學雜費調整有一定規範，依照消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受雇員工薪資年增率等3項，換算出學雜費收費基準調整幅度上限。
有要調漲的大學，還需經過校內說明等程序，向教育部提出申請，經學者專家組成的委員會審議，通過後才能調漲。
李惠敏表示，學費不只可以調漲，依法也可能調降。學校如果獎助學金提撥比率未達學雜費收入的3％，或是近3年有財務違法、不當情節，以及生師比過高等狀況，就可能被調降學費。
李惠敏表示，今年學雜費調整較大的不同，在於與大學評鑑脫鉤。那是因應大學法修正，刪除評鑑結果作為補助參考的條文，因此教育部不能再以評鑑表現不佳，要求調降學雜費。1060309
(中央社)
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