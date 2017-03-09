總統南辦 3/10在鳳山行政中心揭幕

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總統南部辦公室座落在高雄市鳳山行政中心後棟3樓，10日將啟用，高雄市長陳菊今天表示，將是總統在南部會客討論事情的辦公室。

總統蔡英文在競選期間曾說過當選後會在南部設辦公室，經高市府提供多個地點供選擇，最後選定在鳳山行政中心的市長室，預計明天啟用。

陳菊今天受訪表示，總統南部辦公室設在高雄是好事，可以做為總統在南部會客或是約見人員、討論事情的處所。

這處辦公室位在鳳山行政中心的後棟3樓，在高雄縣市合併後，規劃為市長室，總統辦公室只是利用其中的一部分空間做使用。

至於總統南部辦公室主任由誰出任，目前尚未確定。1060309

(中央社)