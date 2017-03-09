林書豪發文讚女力 為女權發聲

美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台裔球員林書豪今天發文感謝身邊女性給他的眾多幫助，並為女性該有的種種權益發聲，希望喚起大眾意識，給女性該有的公平待遇。

林書豪在社群網站臉書（facebook）表示，他覺得很幸運，來自女力超強的家庭，外婆在亞洲拿到醫學學位，移民到美國後，用第二語言拿下醫學執照；奶奶在爺爺過世、他爸爸還小時，獨立撐起5人家庭；媽媽開啟他們對籃球的熱情，沒有媽媽鼓勵，他無法達成到NBA打球夢想；表姊、妹在非營利組織工作，為公眾健康、教育貢獻；大嫂為他張羅比賽場外活動，這些都讓他充滿感激。

他說，能親身感受女性能力，也仰賴女性在他生活中給他眾多幫助，但也看見女性在追逐成功過程遭遇的困難，其中有些成見、刻板印象，如女性每天須面對社會總在告訴她們「女性應該怎麼做」或「女性應該是什麼樣子」，這些謬論對他來說一點道理也沒有。

林書豪表示，當他看著姪女，她們是他認識的女孩中，最有創意、最聰明與最有同情心，他希望她們在成長過程中，有和其他男孩享有一樣待遇。

他說，現今世界，仍有許多女性在認同、教育上遇障礙，目前全球仍約有3200萬女孩未能入學就讀，須面對負擔不起學費、童婚等因素，但大家應知道，如果這些女孩能獲得教育，她們的家庭、社會都能同樣受惠，而給這些女孩平等受教權，更是打破貧窮輪迴最佳方式。1060309

(中央社)