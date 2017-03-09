嬰幼兒奶粉漲價 林全指示速查嚴辦

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行政院發言人徐國勇今天說，最近國內19款嬰幼兒奶粉同時漲價，行政院長林全指示公平會儘速完成調查，如果有違法聯合漲價，應從嚴從重處理，並要求相關部會組專案小組研擬對策。

徐國勇上午在行政院院會後轉述，最近國內19款嬰幼兒奶粉同時漲價，其中10款更屬於1歲以下嬰幼兒奶粉，目前公平交易委員會已主動立案調查業者是否有聯合漲價等違反「公平交易法」行為，林全會中指示公平會儘速完成調查，如果有違法，應依法從嚴從重處理，以嚇阻不法。

徐國勇說，林全在會中表示，近年來不時有奶粉漲價情形，對育有嬰幼兒家庭造成沉重負擔，請行政院政務委員陳添枝邀衛生福利部、經濟部、財政部、公平會及行政院消費者保護處等相關機關組專案小組，研擬奶粉漲價對策與制度。

林全說，請專案小組通盤檢討通路、產品資訊、是否違背公平法等相關法規執行漏洞及市場結構造成聯合漲價等問題，務必使嬰幼兒奶粉價格維持在合理區間。1060309

(中央社)