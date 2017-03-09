醫院片面要醫護請半天 勞部：勞工可討薪

因應一例一休影響，近期多家醫院傳出行政人員或門診護理師在週六只上半天後，下午需請假或用自己的休假時數抵扣。對此，勞動部表示，如果是雇主片面要求，勞工仍可要求雇主給付薪資。

一例一休上路之後，出現許多奇怪的排班現象，就有網友在臉書「護理正義」上爆料，有醫院要求門診護理師在星期六上半天班，下午則依休息日請假處理。或者是也有醫院傳出，將週六調移休假成正常上班日後，要求醫護周週下午請特休或使用加班補休。

對此，勞動部表示類似狀況屬於受領勞務遲延，如果勞工不同意，可以要求雇主補給付這段時間的薪資。

勞動部說，不管週六是勞工的休息日並約定好要出勤8小時或正常工作日，只要是雇主片面要求勞工不需提供勞務，雇主仍需給付這段已經排好的加班費或正常薪資，不能片面要求勞工用自己的特休假或加班補休，尤其特休假必須由勞工自行排定。

勞動部指出，如果雇主未給付薪資，就是違反勞基法，可裁罰新台幣2萬元至100萬元罰鍰。1060309

(中央社)