移盟：朝野應就新移民生活政策進行改革
「移民／住人權修法聯盟（移盟）」今天到立法院外舉行記者會，呼籲國、民兩黨成立新住民委員會，不應只將新移民當成花瓶，應對境外面談制度與陸配4年拿身分證進行改革。
移盟與數十名來自不同新移民團體的民眾，上午到立法院群賢樓外召開記者會。
移盟指出，民進黨在2月22日成立新住民事務委員會，國民黨也在2月24日舉行新住民工作委員會議，兩黨分別成立新移民事務委員會，且都強調新移民多元族群、多元文化的發展，但移盟質疑兩黨組成委員會的目的與實際作為。
移盟表示，長期關心移民權益，發現不少移民姊妹與國人結婚，卻因為「婚姻面談」的諸多限制，導致生活陷入困境，外交部針對特定21個國家人民與台灣人民結婚實施「境外面談制度」，不僅歧視特定國家，也造成移民家庭團聚權被剝奪。
移盟呼籲朝野應對實際影響到新移民生活的政策，包括「境外面談制度」與「陸配4年拿身分證」等2大政策進行改革。
台灣新移民勞動權益促進會理事劉茜說，大陸姊妹在台灣被打壓是長期的問題，希望4年一定要拿到身分證。政府要給機會，讓新移民在職場上發揮技能。她也帶領現場新移民高喊「反歧視、要平等、身分證、6改4」等口號。
南洋台灣姊妹會執行秘書李佩香說，監察院在2009年，就已經針對21國跨國婚姻境外面談問題，對外交部提出糾正案，外交部也就此舉辦過跨國婚姻面談審核制度修正公聽會，但至今完全不知道外交部的改革進度為何。
她認為，婚姻涉及家庭團聚等基本人權，政府對待外國人結婚辦理的方式應一致，才是真正落實人權平等尊重多元族群的國家。1060309
(中央社)
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