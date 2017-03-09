婦女節抗議川普政策 數千人聚紐約華府

美國紐約與華府今天有大批民眾聚集抗議，其中多數是女性，許多人還身著紅衣，在國際婦女節這天抗議總統川普的婦女政策。

法新社報導，今天紐約異常溫暖，近2000人群集中央公園（Central Park）距川普大樓（Trump Tower）僅2條街之遙的角落抗議。川普大樓是川普在紐約的住處和地產公司總部。

出版業員工達茲（Arielle Datz）表示，特別在被稱為「沒有女人的一天」（Day Without a Woman）休了假，來參加遊行。

也有許多男性前來共襄盛舉，例如開設小型創投公司的福特（Corey Ford）就讓公司休息，走上街頭。

他說：「我們團隊50%員工是女性，有8人，我國公司的執行長有50%是女性。這是場女人的遊行，反川普是目的之一，但並非全部。」

在華府，位於白宮對街的拉法葉公園（Lafayette Park）也有數百人聚集，許多人高舉標語，譴責川普下令禁止美國援助支持或積極倡議墮胎的外國非營利組織。

他們高喊：「川普必須下台！」「這就是民主的樣貌！」1060309

(中央社)