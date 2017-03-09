傳金正男之子在台灣 行政院：無可奉告

北韓領導人金正恩的哥哥金正男2月在馬來西亞遇害，外傳金正男的兒子金韓松人在台灣，行政院發言人徐國勇今天說，對於此事「無法評論，無可奉告，至少我沒有這方面的訊息」。

徐國勇上午在行政院會記者會後受訪時作上述表示。

日本的TBS電視台今天引述部分南韓媒體報導，指金正男遭刺殺後，金韓松獲得荷蘭、中國、美國政府及「盼匿名的政府」等4個政府相助，已將金正男家人安置於安全的地點；其中「盼匿名政府」是指台灣，金韓松並於2月15日抵達台灣。

不過移民署署長何榮村今天在立法院答詢說，金韓松沒有入境台灣，但有沒有過境不知道。1060309

(中央社)