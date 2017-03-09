總統府：元首健檢規劃 尊重醫療團隊

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總統府發言人黃重諺今天表示，總統、副總統定期、非定期健康檢查由醫療團隊整體規劃安排，尊重醫療團隊。

媒體報導，總統蔡英文已上任10個多月，至今尚未健檢，除去年6月皮膚過敏曾透過發言系統對外證實，國民仍不清楚蔡總統健康情況。

黃重諺今天說，媒體相關報導不完整。他表示，總統、副總統健康維護，從日常醫療照顧、衛生保健到緊急醫療，包括定期、非定期健檢，都由總統醫療團隊依專業整體規劃安排，尊重醫療團隊。

黃重諺表示，總統、副總統定期檢查，由醫療團隊依專業規劃，如果有相關資訊，總統府方面會適時說明。1060309

(中央社)