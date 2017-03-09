傳金正男子在台灣 移民署：沒有
外傳北韓領導人金正恩哥哥金正男的兒子金韓松人在台灣，移民署署長何榮村今天在立法院答詢時表示，金韓松沒有在台灣，對於美方有沒有帶著金韓松過境台灣，他則表示不知道。
立法院外交及國防委員會今天邀請國安局進行業務報告，對於金韓松是不是在台灣，受邀列席的何榮村面對民主進步黨籍立法委員王定宇質詢時語氣肯定表示「沒有！」
王定宇詢問，移民署是不是會查核特別人士的名單，就算他們過境也會知道？何榮村表示，系統會顯示出來，王定宇追問，若美國帶著特別人士過境台灣會不會通知？何榮村表示，不見得，美方不會這樣通知。
王定宇繼續追問美方有沒有帶著金韓松過境台灣？何榮村則表示「不知道」。
金正男2月在馬來西亞遭刺殺，昨天網路有一段他兒子金韓松錄製的影片。日本的TBS電視台今天報導說，部分南韓媒體報導金韓松在台灣。1060309
(中央社)
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