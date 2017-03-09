老屋重建 學者：無法脫離醜陋城市惡名
政府力推老屋重建，立法院今天舉行公聽會。學者質疑，老屋重建條例是為低迷的建設業另闢新徑，且缺乏都市設計視野，「永遠沒有辦法脫離醜陋城市的惡名」，不該在這時候審查。
立法院內政委員會今天舉行「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」公聽會。
淡江大學建築系助理教授劉欣蓉說，雖然草案以危險老舊建築為名，但心知肚明是為了挽救營建業停滯狀況，把營建業視為產業龍頭，是30年前的舊思維，她質疑「是在為低迷的建設業另闢新徑嗎」？
劉欣蓉表示，此條例是特別法中的特別法，單點式的更新，缺乏都市設計視野，「永遠沒有辦法脫離醜陋城市的惡名」，條例根本不該在這時候審查，要與都市更新條例、都市再生相關法案進行全盤調整，否則只會向下沉淪。
不動產估價師公會全國聯合會名譽理事長卓輝華表示，肯定政府訂專法加速老屋重建，但3萬4000棟危險老舊建物可能有近百萬戶居民，要在3、5年內提出重建計劃，工程龐大，盼政府有配套，結合相關專業技師團體，加強危險老舊建物的評估鑑定。
台北大學公共事務學院院長金家禾表示，危險建物有公安急迫性，草案卻又要求全部所有權人同意才能重建，「前後邏輯矛盾」，恐怕只有利單一或少數地主，無法落實照顧弱勢的原意；且草案無基地規模限制，又給予容積獎勵，小基地難規劃實施地下停車設施。
建築改革社社長曾光宗說，條例不應以「獎勵」作為立法精神，讓民眾只在意個人利益的爭取，忽視公共利益所在，建議名稱改為「促進都市危險及老舊建築物加速重建暫行條例」，並明訂適用地區，不應全國適用；而條例研擬過程必須透明公開，擴大納入都市及建築相關專家學者意見。1060309
(中央社)
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