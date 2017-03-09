高雄20日實施一階限水 新北桃園月底前仍一階限水
經濟部今天召開水情會議，決議如無明顯降雨，高雄將自20日進入第一階段限水「夜間減壓供水」，至於新北板新、桃園與新竹，則保證3月底前不進入二階限水，至於4月是否實施，再看降雨與節水措施成效而定。
原本水情也吃緊的苗栗、嘉義，則因這波春雨使永和山水庫水位回升、還有曾文水庫支援，會議決定暫不進入第一階段限水。
旱災經濟部應變小組(水情會議)提升到經濟部層級，今天舉行第一次工作會議，由次長楊偉甫次長主持，共有農委會、科技部、氣象局、水利會及相關縣市政府出席。
水利署表示，今天之所以決定高雄進入限水階段，是因為高屏溪流量不斷下降，考量接下來南部有稻作要灌溉，決定實施。
但水情最嚴重地區仍是新北板新、桃園與新竹，水利署署長賴建信保證，3月底前不進入二階限水，4月則會觀察農業灌溉節與降雨情況決定。
楊偉甫表示，今年的降雨明顯較往年短少，經濟部目標仍為5月底前不進入第三階段限水。
(中時)
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