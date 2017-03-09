川普上任滿月 美國新增就業人數多29.8萬
美國總統川普上一個多月了，他選前多次承諾要把製造業就業機會重新帶回美國，也讓外界格外矚目這項競選支票是否會兌現。而據美國整合運算ADP公司9日的報告顯示，美國2月份民間新增的就業人數快速成長，是近6年以來最多，一共增加了29.8萬就業人數，比外界預估的18.9萬多出許多，其中產品製造業則是創下了歷年來最大的成長。
據《法新社》報導，這是自1月20日川普上任後，首次川普任滿一整個月的報告，報告內容指出美國2月民間就業人數新增29.8萬人，超過外界預期的增加18.9萬人，也比上一個月的26.1萬人多。其中，產品製造業增加了10.6萬人，是2002年4月開始以來最高的紀錄，而服務業則是增加了19.3萬人，建築業則是增加了6.6萬人。另外，川普也曾承諾要恢復的礦業和天然資源行業也增加了8千人。
穆迪（Moodys Corporation)首席經濟學家Mark Zandi認為這個現象是因為，「企業的信心扮演了很大的角色，企業預期許多利於企業的好事將要發生，包括減稅、減少監管等。使企業積極的聘僱了更多的勞工」。
這次公布的ADP就業數據以往被視為官方就業報告的預測指標。美國勞工部於10日公布2月就業官方報告。
(中時電子報)
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