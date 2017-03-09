百年歷史中和大廟傳火警 警消持滅火器救援成功
新北市中和區廣濟宮8日晚間10時許，廟前牌樓鷹架突然起火燃燒，火舌瞬間吞噬廟前鷹架、濃濃黑煙不斷竄出，消防局南勢分隊隊員江沂里正巧路過，與中和警分局警員尋找滅火器，在消防車抵達前將火勢撲滅，所幸未有人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。
據悉，燃燒面積約3坪，初步研判疑與電線走火有關，但詳細原因待調查。廣濟宮開基約在清朝雍正年間，至今超過200年的歷史，當地居民稱之為「中和大廟」、「中和廟口」，為當地歷史悠久的廟宇，除了供奉開漳聖王，另供奉天上聖母、觀音佛祖、文昌帝君、註生娘娘、福德正神等，信徒絡繹不絕。
(中時)
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