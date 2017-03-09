北市多元化計程車月底10輛上路
配合交通部推動多元計程車政策，繼去年高雄多元計程車上路後，北市交通局今宣布，3月底將有第一批10輛多元計程車開始載客，目前已有12家業者取得北市多元化計程車經營籌設資格，各業者規畫初期營運車輛數約10至30輛，預計6月底前將有200輛多元化計程車陸續上路營運。
交通局長張哲揚指出，多元化計程車的性質介在一般計程車與Uber之間，除了車體外觀不能是黃色，乘客必須透過手機APP叫車，車種也不限定是轎車，還可以是休旅車或9人座車款，除了與計程車車牌一樣是「白底紅字」，從外觀是完全看不出來是計程車。
他說，多元化計程車的最低費率與一般計程車是一樣的，但沒有上限，回歸商業機制業者可依提供的服務調整費率，但必須在APP記載清楚，並試算給乘客知道。
北市公運處一般運輸科長王郁凱表示，北市現行有2萬8000輛計程車，多元化計程車上路後，總數不會變，但3年內預計會有2400輛小黃轉換成多元計程車。
他說，多元化計程車僅提供APP預約叫車，不隨招隨停，好處是可降低過去計程車在路上空轉情況，有助減少車流量。
(中時)
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