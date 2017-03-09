社工反對鬆綁單日工時上限 吳玉琴有話說

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不滿立委吳玉琴日前要求政府解除每日12小時工時上限。全台社工職業工會代表今天要求政府堅守工時上限，拒絕修法解套等。吳玉琴說，絕不會犧牲勞工權益，多聽各方意見。

吳玉琴日前偕同社福機構召開記者會，要求勞動部、衛福部解除每日12小時工時上限。全台社工職業工會代表陳新浩等人今天上午在立法院召開記者會，批評吳玉琴把勞工權益放在後面。

陳新浩表示，單日12小時不是一例一休通過才有，不論是四週彈性工時還是責任制，都不可以超過12小時上限。

他表示，吳玉琴說社工是照顧型工作不可把案主丟在旁邊，對社工而言，是勞工身分必須適用勞基法，吳玉琴提了常見的機構安置人力安排，就是8+8工時，8小時工作、8小時陪伴，凸顯安置機構工時問題長年都超過勞基法單日工時12小時上限。

社工代表們透過新聞稿表示，堅決反對輕易鬆綁勞動法規或任何解套辦法，勞基法是保障勞工的工作權益底線，應回頭檢視機構人力配置是否恰當及是否有充足經費挹注相關服務。

全台社會工作人員職業工會等代表提出機構遵守勞基法，保障社會從業人員權益；要求勞動部召開相關諮詢會議必須納入勞工及工會代表；要求衛福部針對現有社福政策，全面檢視資源需求、充實經費預算等3項訴求。

吳玉琴受訪表示，兩邊的意見都會聽，絕對不會犧牲任何一方的權益，會多聽各方意見。

她舉例，上次社工反映社福單位要求社工薪資「回捐」就是「不樂之捐」，上次總質詢她立刻要求政府不能有「回捐」，把政府補助的薪資、專業服務費定義清楚，1060309

(中央社)