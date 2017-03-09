澎漁船違規拖網 海巡移送裁罰

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澎湖籍「天利168號」拖網漁船，昨天深夜又在望安將軍嶼海域違規拖網作業，被海巡艇當場逮個正著，依法移送裁罰。

在澎湖海巡查獲的記錄中，澎湖籍「天利168號」拖網漁船，自去年10月至迄今，連同這次的近岸違規拖網，先後被查獲4次，主管單位依法重罰。

澎湖天氣轉好，海象趨穩，澎湖海巡隊執行「護永專案」勤務，10061巡防艇昨天深夜在望安將軍嶼東方6浬處發現「天利168號」拖網漁船，正在公告禁止拖網的近岸海域拖網作業，船上包括有張姓等7位印尼漁工，依法蒐證臨檢，要求駛離海域後，依違反漁業法送主管單位裁罰。1060309

(中央社)