羅東地瓜媽復出擺攤 盼老顧客回流

羅東火車站前烤地瓜的蕭媽媽，向老顧客喊話「烤地瓜回來囉！」（人安基金會提供）

羅東火車站前烤地瓜的蕭媽媽，向老顧客喊話「烤地瓜回來囉！」，人安站長陳仕倫今也到場幫忙吆喝賣瓜。（人安基金會提供）

宜蘭一名單親蕭姓媽媽獨力撫養過動兒，因為人安基金會輔導烤地瓜維生，才結束落魄街頭。去年孩子病情惡化，不得已中斷烤瓜生意，全新陪伴兒子上學、安撫其情緒，今年兒子病情好轉，蕭媽媽復出烤瓜，卻發現羅東火車站的客源都散了，母子倆唯一收入未見起色，今(9日)透過媒體協助向老顧客發聲「車站烤地瓜又回來了。」

蕭媽媽表示，過去曾做過洗碗工、清潔工，卻因照顧兒子，工時無法配合而做不久，有段時間只能帶著兒子四處夜宿便利超商，2年前透過人安基金會輔導，學會烤地瓜技巧以及一輛烤爐推車得以自立更生，有了較穩定的收入，結束露宿街頭的日子。

去年中旬，蕭媽媽兒子過動症狀加劇，蕭媽媽只好陪伴兒子上學、伴讀安撫情緒，被迫暫停烤地瓜生意。

經過半年親情陪伴，病兒狀況好轉，蕭媽媽過年後重回羅東火車站烤地瓜，但是，蕭媽媽發現「老顧客都散了！」每天賣不到30條地瓜，與過去平均每天賣出百條相比，，相差甚多由於賣地瓜收入是母子倆唯一的經濟來源，蕭媽媽急得快哭出來，今天向愛吃地瓜的老顧客喊話「烤地瓜回來囉！」

宜蘭縣人安站站長陳仕倫提到，目前宜蘭縣有4名個案媽媽接受人安輔導，去年共幫助過192名個案。假若縣內有需要協助的單親媽媽，人安基金會將教導烤地瓜技巧，並免費提供烤地瓜爐具推車與150台斤地瓜，讓單親媽得以自立更生。人安基金會宜蘭站電話(03)9617706。

(中時)