一中承諾書影響兩岸交流？潘文忠：對等互惠不變

教長潘文忠（左）說明一中承諾書是否影響兩岸交流。（呂雪彗攝）

大學簽署一中承諾書問題持續延燒，「一中承諾書」是否影響兩岸高教交流，教長潘文忠今早表示，這兩天教育部會完成清查有多少學校簽署的調查，之後會有所作為。面對立委及外界關切，行政院也要求教育部要加快調查速度。

教育部和僑委會今到行政院會報告推動新南向政策相關作為。會後記者會上，潘文忠被問到大學簽署「一中承諾書」是否影響兩岸交流？他說，兩岸交流應該要尊重學術自由和平等互惠，在對等互惠前提下，仍會持續進行兩岸學術交流。

潘文忠說，有許多系所都是承辦人蓋了一個系章，就傳真過去，層級高低不一，很多樣態，這個應該正視，教育部正在調查有多少情況，今天各校報回教育部調查完成後，會提出因應處理對策，依兩岸條例，除尊重學術自由，也要強調對等互惠往來，兩岸交流還是會在對等互惠 尊重學術自由的前提下進行 。

行政院發言人徐國勇說，各界都很關心此議題，政院有要求教育部要加快調查速度。

針對台大教授范雲發起連署，要求教育部要有積極作為 包括懲處？潘文忠說，尊重學術自由是非常重要的立場，且是核心價值，學術界跟學生表達的也是一貫堅持的立場，了解狀況後再因應。

(工商)