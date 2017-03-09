八大情治首長均宣稱自己單位據點沒被中共滲透

國安局局彭勝竹今在立院備詢。呂昭隆攝

行政院副院長林錫耀日前在民進黨中常會中表示，中共滲透台灣的情況確實令人擔憂，因此有必要研修「保防法」。國民黨籍立委江啟臣今在立法院問國安局長彭勝竹，單位據點沒有沒被滲透？彭說沒有，江又逐一點名調查局長蔡清祥、內政部警政署長陳國恩，以及海巡署、移民署、軍情局、政戰局等情治首長，大家都回答沒有，江啟臣說「大家都說沒有，那國安據點到底那裡被滲透?」

不過，長彭勝竹、蔡清祥及陳國恩等首長則坦言中共對我滲透較以往「嚴重」；彭勝竹表示，中共是利用各種方式滲入，因此感覺上比過去上更嚴重了。

江啟臣說，依據情工法，保防本就是國安局等單位該做的工作，為何還被政院高層說，滲透的很嚴重，如果被透很嚴重，最該檢討就是情治單位；再立個保防法，就是假保防，真東廠。

另調查局長蔡清祥表示，調查局是去年11月30日把保防法草案送法務部，1月3日法務部送行政院，現已被行政院退回，法務部沒有再叫調查局重擬，調查局會配合蒐集國外相關法規，以及國內各界意見。

包括蔡適應、王定宇與羅致政等多位民進黨籍立委則支持立保防法，並說現行只有法規，是行政命令，羅致政則說保法法應改名，叫反情報法，才不會讓外界誤解，他要提出自己的草案版本。

(中時)