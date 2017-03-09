南山.秀泰攜手盼帶動台中東區發展

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台中秀泰廣場站前店今日盛大開幕，推出開幕首2日看電影只要99元，吸引許多民眾排隊搶買。（黃國峰攝）

秀泰集團正式進軍台中！由南山打造的「陽光廣場」與「勝利廣場」，租用給秀泰集團經營商場，上午盛大開幕，還推出電影票99元超低優惠，吸引許多民眾排隊搶買。房東、南山人壽董事長杜英宗強調，影城與商場結合，絕對會帶動東區發展，更看好台中未來經濟。

包括立委黃國書、多位地方民代及台中市副市長張光瑤都參加開幕活動，張光瑤表示，秀泰廣場開幕是台中市的大代誌，也符合市長林佳龍發展舊城區的概念，提供親子同遊、情侶約會的好場所，也藉此將舊城區變成繁華之地。

秀泰影城董事長廖治德表示，看好鐵路高架化將帶動台中整體發展，秀泰集團首度進軍台中，並與南山集團合作，未來預計帶來800個就業機會，特別的是，全館廁所採用免治馬桶，盼吸引各層次消費者，而年底還將進駐南屯文心南路。

杜英宗指出，南山人壽2012年購入該筆土地並進行開發，是首次與秀泰集團合作，未來將在台中市文心南路、新北市樹林繼續攜手。當初會購買這塊地，主因感覺台中市發展不均衡，希望藉此帶動東區、甚至干城地區的發展。

杜英宗強調，六都中，南山人壽在台中投資最多，今天的開幕是南山與台中合作的開始，未來計畫繼續在台中投資，也看好台中未來經濟的發展。

秀泰廣場佔地1萬4000坪，內有電影院、百貨及連鎖餐飲，17個放映廳最多可容納2800人，更有全台獨家的4K雷射投影巨幕影廳，為中台灣第一最巨型銀幕影廳，配合開幕活動，推出99元超優惠電影票，吸引消費者清晨6點就來排隊，總計將售出1萬5000張。

(中時)