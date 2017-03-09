霾有害健康 陸政協委員籲發霧霾津貼
中國大陸霧霾問題嚴重，許多長期露天作業的勞動者苦不堪言。有中國大陸全國政協委員呼籲比照高溫津貼，向這些從業人員發放「霧霾津貼」，可由政府和企業分擔。
中國大陸工人日報今天報導，民眾在霧霾天減少外出，外賣和快遞數量增加，不少建築、服務業的戶外勞動者沒有因霧霾天氣而停止作業，工作量反而加重。
儘管長時間露天作業，但大多數企業沒有為這些員工提供保護措施。即使有企業發放口罩，許多勞動者由於缺乏保護意識或認為不便於工作，仍棄之不用，「直面」灰霾。
中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議7日舉行小組討論，中國大陸全國政協委員、新疆律師協會副會長潘曉燕呼籲相關方面重視霧霾對健康的危害，研究勞動保護辦法，必要時可發放「霧霾津貼」。
潘曉燕說，「霧霾對身體的危害肯定是有的」，一到空氣嚴重汙染的時候，醫院呼吸內科病人明顯增多就是例證。
中國大陸全國政協委員、大陸中華全國總工會書記處前書記李濱生建議，可參照高低溫、有毒有害津貼，透過發放霧霾津貼向勞動者提供一定的財務補償，並定期進行職業健康檢查。
身兼中國大陸全國政協委員的保利集團董事長徐念沙認為，由於涉及面廣、霧霾持續時間較長，發放霧霾津貼要考慮企業承受能力，建議由政府和企業共同分擔。1060309
(中央社)
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