轉型正義只討論中正紀念堂？立委高金素梅：文化部該檢討
中正紀念堂轉型正義的議題方興未艾，今天在立法院教育文化委員會上，原住民立委高金素梅質疑文化部，認為文化部強調轉型正義以及中正紀念堂轉型要交由社會對話討論，但卻有選擇性，「戒嚴時期算不算威權？納粹主義算不算威權？軍國主義都算是威權，為何現在提出的威權轉型正義缺了代表日本軍國主義迫害原住民的神社？」
高金素梅提出，先前台中市長林佳龍擬花費兩百萬在年底前於台中公園重建日本神社「鳥居」，但是高金素梅表示「鳥居」就是日本神社的大門，現在的執政者居然要重建神社，置原住民族的歷史於何地？
高金素梅表示，膜拜神社這個動作，其實就是在膜拜當初迫害原住民的日本軍國主義，「1939年2月9日，日本政府成立國民精神總動員委員會，動員範圍是日本、朝鮮、台灣及庫頁島，日本要這些地區的人民效忠天皇、膜拜神社，挺身接受戰爭動員。」高金素梅說，那時規定膜拜神社同時還要朝日本皇宮的方向遙拜天皇，天皇是神，神社是護國神社，護的國，就是發動侵略戰爭那個軍國主義的日本國。
鄭麗君則表示，「轉型正義不分統治者，不分族群，包括神社該不該處理，可以交由社會討論。」高金素梅聽到「連神社這段歷史也要共同討論？」勃然大怒，高金素梅認為，「貴黨的轉型正義之所以引起這麼大的反彈，就是因為轉型正義的對象有特定選擇性，忽略公平正義。」
文化部長鄭麗君則表示，轉型正義的重點在於了解歷史，了解人權迫害的過程，記取教訓，「歡迎委員給我們更多意見。」
(中時)
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