WBC》中華隊無緣複賽 10日搭3班機返台

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中華隊教頭郭泰源10日率隊返台。(林勝發攝)

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中華隊在經典賽 A組預賽前兩戰敗給以色列與荷蘭，不論今(9)天晚上5時30分對韓國之戰勝敗，都篤定無緣晉級8強複賽，全隊將在10日上午分3批搭機返台。

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中華隊10日將搭乘KE691、CX421、OZ711班機飛抵挑園國際機場，抵達時間分別為上午11時、11時10分與11時30分。

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中華隊今(9)天對韓國之戰是「保級」之爭，如果不幸落敗，將是繼2013年之後，第2次從資格賽爭取參賽門票，此役全隊抱著必勝決心，全力以赴。中華隊將派陳冠宇擔任抗韓先發。

(中時電子報)