信義區松智路MV拍攝作業 公車配合調整措施

北市公運處表示，配合3月13日早上5時至7時、早上9時至下午5時，因應MV拍攝作業使用北市信義區松智路（松高路-松壽路）全線車道交通管制，當日公車路線將配合調整行駛動線，視現場實際管制時間提前或順延，，預估15線公車改道、6個站位取消，請民眾至鄰近站位候車。

北市聯營公車路線因交通管制改道而停用的站位，在5284公車動態資訊網頁（5284.taipei.gov.tw）、手機版網頁（pda.5284.com.tw）、語音查詢專線（0800005284）以及智慧型站牌，在停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」，該資訊也同步提供APP業者介接發布，請民眾可善加利用。

(中時)