北韓前駐英大使：金韓松不知還能活多久

金正男的兒子金韓松最近透過錄影，證實父親已經死亡的消息。圖為民眾8日在韓國首爾火車站觀看電視播出錄影的畫面。 （圖/美聯社）

北韓最高領導人的長兄金正男在馬來西亞吉隆坡機場遇害後，北韓與馬來西亞因為金正男的驗屍與身分問題僵持不下。不過，金正男的兒子金韓松最近透過錄影，證實父親已經死亡的消息。

據日本經濟新聞網報導，2016年夏逃往韓國的北韓駐英前大使太永浩8日在首爾談及金韓松時表示，「站在金正恩的角度來説，這人應該消失」。

太永浩斷言，北韓民眾並不知曉金正男與金韓松的存在。他還表示，金韓松是建國之父金日成主席的直系「白頭血統」，對金正恩來説，他可能會構成威脅，因此「他能活多久，是應該弄清的問題」。

「世界各國如何看待金正恩的統治方式無關緊要，他害怕的是北韓民眾及精英層如何看待，」太永浩指出，「金正恩認為，只要能夠管控好，就可以像祖父和父親那樣，實現長期執政」。

關於馬國政府指稱，金正男是遭化武VX神經毒劑毒殺一事，太永浩指出，北韓從1960年代末開始生産生物化武，而在北韓，連家庭和工作單位都有防備生化武器戰的裝備和解毒劑。

(中時電子報)