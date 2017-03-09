夏天有私房錢 媽媽黃嘉千驚曝：不是人給的

夏天將私房錢捐給心路基金會，媽媽黃嘉千竟說那「不是人給的」。(中時資料照片)

黃嘉千、夏克立2009年生下女兒夏天，2015年父女倆上陸綜《爸爸去那兒》，夏天的混血兒美貌與乖巧的性格，深受觀眾喜愛，被讚是「沒有公主病的小公主」，而時間過得很快，小公主去年已經成了小學生，長大一些的她仍舊心善，還捐出私房錢做公益，沒想到媽媽黃嘉千竟說這錢「不是人給的」！

據《蘋果日報》報導，黃嘉千一家昨天出席心路基金會公益活動，為4/22的路跑活動做宣傳，她表示當初知道心路是由一群心智障礙者的父母成立，不分寒暑照顧孩子們一做就是30年，讓她相當感佩，堅持要站出來出一份力，夏克立也表示這能給女兒建立正確的觀念，消除社會大眾對心智障礙者的偏見。

黃嘉千還說，4/22公益路跑，是個適合一家踏青的活動，盼望那天能如女兒「夏天」的名字一樣，給活動帶來好天氣，而當天她們一家有事無法出席，但已認捐多張票卷，要請親友一起響應，黃嘉千更透露夏天捐出了自己的「私房錢」，善良的她也希望為心路基金會做點貢獻，接著竟說這私房錢不是爸爸媽媽等親友給的，原來是夏天跟牙仙換來的，相當可愛。

(中時電子報)