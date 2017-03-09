大哥以改造槍枝「手藝」研發電焊自動面罩
受刑人「阿木」一身改造槍枝「好本領」，進出監所多次，耗盡大半青春，頓悟生命本質，不想繼續「匪類」，回收CD推送盤等廢棄物，自行研發出電焊自動面罩，免去手動穿卸麻煩，造福自己與同窗免再受電焊強光及星火灼傷。
50歲的阿木，因槍砲、毒品罪加總入監20年，人生美好歲月全繫牢籠。回憶往事，國二便輟學與兄弟混，將抽菸、吸毒視為混江湖的入場券，因身材矮小，就以槍壯大自己，最後玩出興趣，可以改造槍枝、子彈。
阿木這次刑期長達15年，頓覺沒本錢再蹉跎，於是痛下決心悔改，10年來，勤讀佛書，學習水電，取得丙級電匠證照，並年年參與花燈製作，成為絢爛花燈背後的靈魂人物。
阿木在製作花燈過程，每每被電焊強光及星火灼傷眼和臉，且眼罩得戴戴脫脫，麻煩又費時，於是將改造槍枝的「技能」轉化為研發正能量，雖沒有任何電機、機械知識底子，卻不斷地改善、精進研發出可以自動開合眼罩的全罩式電焊面罩，頂上及下方還有小電扇，方便散熱，最值得一提的是，材料全是回收的廢棄物。
雲監秘書施國膂指出，為避免焊接時的強光傷害，又要兼顧焊接精準度，施作中必須重覆不斷穿脫防強光眼鏡，非常麻煩，阿木自行研發的電動焊接面罩，只要焊接槍啟動時，面罩會自動降下防護臉部，而當焊接完成後，面罩會自動升起，以便確認焊接點是否正確，頗具巧思創意，足可申請專利，而其花燈設計精緻，並受中華花燈學會邀請出獄後擔任講師。
阿木體悟人生，強調只要勤奮就能達成目標，而努力的過程，不在於獲得什麼，而在於讓自己成為更好的人。
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(中時)
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