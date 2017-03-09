嬰幼兒奶粉業者同時漲價 政院要嚴查

最近國內19款嬰幼兒奶粉同時漲價，行政院長林全今天在院會指示公平會儘速完成調查，若有違法聯合漲價，應從嚴從重處理，並要求政委陳添枝邀跨部會組專案小組研擬因應漲價對策及制度。

行政院發言人徐國勇院會後記者會轉述表示，林全在院會中說，近年來不時有奶粉漲價的情形，對育有嬰幼兒的家庭造成沉重負擔，指示政務委員陳添枝邀集衛福部、經濟部、財政部、公平會及行政院消保處等相關機關組成專案小組，研擬奶粉漲價對策與制度。

林全要求專案小組通盤檢討通路、產品資訊、是否違背公平交易法等相關法規執行漏洞，及市場結構造成聯合漲價等問題，務必使嬰幼兒奶粉的價格維持在合理區間。

最近上漲的19款嬰幼兒奶粉同時漲價，其中10款更屬於1歲以下的嬰幼兒奶粉，目前公平會已主動立案調查業者是否有聯合漲價等違反「公平交易法」的行為，林全在會中指示公平會儘速完成調查，若有違法，應依法從嚴從重處理，以嚇阻不法。

(工商)