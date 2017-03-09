民進黨團：婦聯會捐款違反不當黨產處理條例

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民進黨立法院黨團幹事長葉宜津（中）、立委李俊俋（右）、立委何欣純（左）9日指出，不當黨產處理委員會目前正在清查婦聯會是不是國民黨的附隨組織，在結果確定前，婦聯會說要捐款，是違反不當黨產處理條例。（陳信翰攝）

民進黨立法院黨團幹事長葉宜津、立委李俊俋、立委何欣純9日指出，不當黨產處理委員會目前正在清查婦聯會是不是國民黨的附隨組織，在結果確定前，婦聯會說要捐款，是違反不當黨產處理條例。

(中時)