拒陸外長提議 韓：堅持與美聯合軍演
據韓聯社（Yonhap News）報導，面對大陸外交部長王毅昨日在人大記者會，呼籲韓美兩國應取消即將舉行的聯合軍事演習，並盡早處理與北韓之間的矛盾。對此「建議」，南韓國防部今日表示，韓國將不會取消即將登場的「鷂鷹」軍演（Foal Eagle）。在當前兩韓和中韓關係日益緊繃之際，南韓堅持軍演是否造成大陸和北韓再有激烈反應，將是未來關注的焦點之一。同時美軍為震懾北韓，也將於16日派出卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson aircraft carrier），聯同F-35戰機（F-35 Lightning II）、F-22「猛禽」隱形戰機（F-22 Raptor）、B-1B轟炸機（Rockwell B-1 Lancer）和B52戰略轟炸機（B-52 Stratofortress），共同前往釜山（Busan）參與軍演。
始於1961年的「鷂鷹」美韓聯合軍演，隨著北方的威脅日漸加深，兵力和武器規模更是年年擴大。去年（2016）演習總兵力突破31.5萬人，包含30多萬南韓部隊與1萬5000名美軍，創下2010年以來人數最多的紀錄。被視為假想敵的北韓，今年2月份不顧國際反對，執意試射中短程導彈，讓美軍決定加派武力協助南韓，進行在演習過程中，以陸、海、空三軍優勢震懾金正恩（Kim Jong-un）。
但面對北韓威脅的同時，令南韓措手不及的另一個突發狀況卻來自中國大陸。原先用於防衛北韓飛彈入侵而設置的薩德（THAAD）系統，卻點燃中韓激烈對立的火藥桶，讓南韓政府在國家安全和經濟發展之間難以抉擇。未來南韓、北韓、中國這個複雜且極不穩定的半島三角關係，恐怕在短期之內，都將成為東北亞和亞太區域最大的引爆點。
(中時電子報)
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