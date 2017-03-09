川普相關商標 陸初步批准至少35項

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中國大陸官方商標辦公室文件顯示，大陸已初步批准至少35個與川普相關的商標所有權，若這位美國總統與他家族有意在市場開發「川普」品牌，將有所保障。

路透社報導，根據中國大陸國家工商行政管理總局商標局2月27日與3月6日公布的兩份資料，中英文各種變化的「唐諾川普」（Donald Trump）商標，都獲得初步批准。

陸方批准商標所有權，凸顯美國總統川普在利益衝突問題上所面臨的複雜性和潛在關切。川普擁有龐大商業帝國，全球各地都有以「川普」為名的品牌，涉足產業從旅館到服裝都有。

新批准的商標所有權涵蓋的行業包括有名牌商標的Spa、按摩館、高爾夫俱樂部、旅館、保險、金融和地產公司、零售店、餐廳、酒吧和保全護送服務。

35項商標是川普律師團去年4月所申請，登記在「唐諾J.川普」（Donald J. Trump）名下，並列出川普大樓（Trump Tower）在紐約第五大道的地址。

美聯社先前在報導中說，獲批准的商標中，還包括不直接登記在總統名下的另外3個商標。這3項涉及Scion，1個川普兒子們希望在美拓展的旅館品牌。路透社無法立即證實這3個商標獲得批准。

川普集團（Trump Organization）代表並未立即回應記者評論要求。（譯者：中央社蔡佳敏）1060309

(中央社)