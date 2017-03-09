否認砲打黨中央 陳菊：健康對話是好事

高雄市長陳菊今天否認疾言厲色砲打黨中央的報導內容，不過她說，黨內不同派系對黨內事務朝正向團結的溝通、健康對話是好事。

陳菊赴日行銷高雄農特產品才剛返國，今天出席日照中心啟用活動，針對近日媒體有關她於日前總統蔡英文午宴上疾言厲色砲打黨中央一事做說明。

報導指出，一向對蔡總統呵護的南霸天陳菊對黨中央」說了重話；陳菊疾言厲色，指「黨中央」不應該對外放話說她在這次農漁會選舉中，為了支持子弟兵劉世芳選高雄市長，轉而力挺高雄白派的蕭漢俊（國民黨前立法院長王金平系統），而沒有支持同陣營的李清福等。

陳菊否認她疾言厲色砲打黨中央的報導。她說，媒體的陳述不是事實，黨內不同派系對2018黨內事務進行溝通、朝正向團結、健康對話是好事。

有關報體報導新潮流系對於台南和高雄市的選情有焦慮感。陳菊說黨內有競爭很正常，能爭取人民認同、讓人民感動的人才能脫穎而出。她支持透過民進黨初選方式勝出的人，是誰讓人民感動就會支持誰。

媒體再三追問陳菊，有關不滿黨內有人對外放話，說她（陳菊）在這次農漁會選舉中，為了支持子弟兵劉世芳選高雄市長，轉而力挺高雄白派的蕭漢俊，而沒有支持同陣營的李清福一事，「黨內有人」指的是誰？

陳菊未點名，她再三說沒有能力挺誰，她說農會是人民團體，地方政府沒有主導能力，再者農會選舉是間接選舉，她尊重人民團體的自主性。

高雄農田水利會即將補選，又傳言陳菊有特別的支持對象，她今天表示，3個參選人都為民進黨籍，她都給予支持。1060309

(中央社)